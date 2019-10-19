Американцы едят в одиночку раз в день

Согласно новому опросу OnePoll, в котором приняли участие 2 тыс. жителей США, среднестатистический американец каждый день хоть раз обедает, завтракает или ужинает в одиночку. За год на одного человека приходится 387 таких приемов пищи. При этом в шести случаях из семи неизменным спутником во время одинокой трапезы выступает смартфон: две трети респондентов (66%) не чувствуют, что они одни, пользуясь гаджетами за едой. Не удивительно, что смартфон начинает занимать главенствующее положение за обеденным столом: по данным опроса, с 35% друзей, знакомых и коллег американцы общаются исключительно через соцсети, мессенджеры или электронную почту.

Более двух третей респондентов (68%) заявили, что стремятся чаще есть в одиночестве. Половина опрошенных мотивирует это тем, что отсутствие других людей за столом помогает им расслабиться, еще 44% обедают одни вынужденно (из-за занятости или спешки), а топ-3 причин замыкает желание сэкономить (38%). В целом около четырех приемов пищи в неделю из-за нехватки времени американцы вообще пропускают, а дважды в неделю им приходится есть на бегу.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».