Почему американцы едят в одиночестве, и как британцы спасаются от холода

Гендер в кадре

Мужчины по-прежнему больше представлены как в кадре, так и за кадром. Таков главный вывод исследования международной организации Plan International. В основу опроса легли 56 самых кассовых кинофильмов 2018 года. Выяснилось, что общее количество мужских ролей в исследованных кинокартинах превышает количество женских в два раза, мужчины-герои появляются на экране и произносят реплики в два раза чаще, чем женщины. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Ужин при смартфонах

Согласно новому опросу OnePoll, в котором приняли участие 2 тыс. жителей США, среднестатистический американец каждый день хоть раз обедает, завтракает или ужинает в одиночку. За год на одного человека приходится 387 таких приемов пищи. При этом в шести случаях из семи неизменным спутником во время одинокой трапезы выступает смартфон: две трети респондентов (66%) не чувствуют, что они одни, пользуясь гаджетами за едой. Почему американцы едят в одиночестве — в материале “Ъ”.

Плати или мерзни

Великобритании грозит самая холодная зима с 1963 года. По прогнозу синоптиков столбик термометра может опускаться до -14 градусов, хотя, как правило, в это время года на острове стоит плюсовая температура. В отсутствии центрального отопления, британцам придется больше тратить денег на обогрев своих домов и квартир. Компания MoneySuperMarket в ходе опроса среди 2 тыс. респондентов выяснила, что 76% британцев намерены сократить свои регулярные расходы на отопление. Как британцы будут спасаться от холода — в материале “Ъ”.

По факту рождения

Существует мнение, что порядок рождения детей в семье во многом влияет на формирование их характера. С этим согласен каждый третий взрослый американец (31%), опрошенный компанией YouGov. В то время как противоположного мнения придерживается лишь каждый десятый респондент (11%). Как порядок рождения влияет на личностные качества американцев — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко