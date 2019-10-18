Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о тайном баре заведения.

Мода на секретные бары в Москве набирает обороты. Одним из самых знаковых открытий этого сезона стал новый «тайный» проект одного из самых опытных, талантливых и харизматичных бартендеров России Славы Ланкина. На самом деле он открыл крошечную пиццерию Supernova c несколькими видами пиццы, спритцем, пивом «на кранах» и средним счетом в 750 руб. Это такое скромное заведение «на районе», чтобы поесть быстро и недорого, а вечером пропустить по стаканчику-другому пива. Но за серой глухой дверью в глубине зала скрывается настоящий «спикизи»-бар, который работает несколько дней в неделю, где Вячеслав Ланкин сам смешивает напитки за высоченной барной стойкой, похожей на капитанский мостик.

Бар работает только для «своих», как и предполагает формат speak easy, и попасть туда можно только пройдя face control — предпочтение отдается взрослой публике 35-40+, а к молодежи тут отношение снисходительно-пренебрежительное: хозяин бара легко может отправить «молодняк» постоять в сторонке у входа, а своих юных учеников-барменов допускает до работы с шейкером лишь спустя полгода после «чистых напитков», и, разумеется, «салаги» по обе стороны стойки эту «дедовщину» воспринимает с восторгом. Вот бы все лучшие рестораторы, шефы и бартендеры Москвы вдруг стали бы сами работать в зале, на кухне и в баре своих заведений. Вот это была бы реальность Supernova.