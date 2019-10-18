«Классику на Дворцовой» покажут в эфире телеканала «Россия — Культура» 20 октября в 22:40 в эфире телеканала «Россия — Культура» состоится показ телеверсии музыкального шоу «Классика на Дворцовой».

Вот уже седьмой год подряд крупнейший open-air классического искусства и одно из самых ярких событий празднования Дня города проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Зрителей телеверсии «Классики»-2019 ждут встречи со звездами мировой оперной сцены: Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева, Рене Барбера и Мария Алейда, Артуро Чакон-Крус и Мария Мудряк, Екатерина Сергеева и Алексей Лавров исполнят произведения, ставшие символами музыкальной культуры XIX–XX веков. Все они прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Михайловского театра и маэстро Михаила Татарникова, а также певцов молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова. Сценическое действо украсят артисты Театра Аллы Духовой TODES и Театра балета имени Леонида Якобсона, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми и артисты балета петербургских театров.

Из года в год феерический open-air все больше погружает зрителей в атмосферу неповторимого по эстетике театрального действа. Ради этого вечера — дня рождения любимого города — прямо перед Эрмитажем возводятся грандиозная сцена и зона backstage общей площадью около 10 тыс. кв. м. В их установке и постройке, которая длится больше 10 дней, задействованы сотни технических специалистов, а над будущим сценическим оформлением работают лучшие художники и сценографы.

Согласно сценарно-режиссерской концепции, каждый номер, а их в программе больше 25, предстает полноценным мини-спектаклем. Под характер музыки и сюжет произведения создаются видеодекорации, готовятся костюмы (в этом году их было более 400), прописывается световая партитура, прорабатываются сценографические приемы и арт-визуальные эффекты, а для многих еще и ставится сложная оригинальная хореография.

В ряде номеров использовалась крупная театральная бутафория: зрители увидят на сцене и атмосферную цыганскую кибитку, и роскошный ретро-автомобиль.

В этом году площадь светодиодных экранов, установленных на сцене и на площади, составила свыше 400 кв. м, а каждый сюжет видеодекораций — будь то реплики знаменитых картин, фантазийные зарисовки или закатные виды Петербурга — поместили в художественные рамы, которые превращались и в багеты, и в венецианские окна, и в барочные зеркала. Для изготовления таких рам фрезерный станок прошел путь в 27 км — больше половины марафонской дистанции.

Телетрансляция создана на основе масштабной и технически сложной съемки — в максимальной динамике, с показом крупных планов артистов, рисунка балетного танца, видов Дворцовой и музыкального шоу с высоты птичьего полета. Что же касается звука, то, хотя это живая площадь со сложной акустикой, его качество максимально приближено к студийному: звуковая дорожка доставит удовольствие даже самым искушенным меломанам.

Собрав лучшие черты когда-либо проводившихся классических open-air, Dance Open превратил «Классику» в петербургский культурный бренд: пропустить музыкальный праздник в честь Дня города теперь считается невозможным не только для петербуржцев, но и для многих жителей страны.

Впервые за историю проекта совместно с генеральным партнером «Классики»-2019 ПАО «Ростелеком» о концерте был снят фильм в трех частях, и сегодня он набрал около 2,5 млн просмотров. Кроме того, «Классика» отправилась на «гастроли» по стране: открытые показы прошли этим летом в 15 городах России. Люди собирались на площадях и в культурных пространствах и на огромных экранах смотрели трилогию про то, как Петербург отметил свой День рождения.