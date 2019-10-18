На следующей неделе в Татарстане потеплеет до 15 градусов

В Татарстане на следующей неделе ожидается потепление. В частности, 22 октября температура воздуха поднимется до 15°С днем и составит 3-8°С ночью, говорится в сообщении Гидрометцентра. При этом в течение дня возможны дожди.

В ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, погода в Татарстане будет находиться под влиянием уходящего на восток циклона. 19 октября в республике прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут 0..+5°, днем поднимутся до 9°С. Погода без существенных осадков сохранится в Татарстане 20 октября: при этом ночью похолодает до -3°С, днем потеплеет до +9°С.

На следующей неделе Татарстан окажется под влиянием теплого фронта. 21 октября возможен небольшой дождь, но при этом температура воздуха повысится до +2..+7°С ночью и до +9..+14°С днем.

"Ъ-Казань"