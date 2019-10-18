«Медуза» нашла испанца, из-за которого ФБК включили в список иностранных агентов

Интернет-издание «Медуза» нашло человека, из-за которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального признали иностранным агентом. Это испанец Роберто Фабио Монда Карденас, который перевел около 140 тыс. руб.

Его данные содержатся в испанском реестре лиц, получивших в 2016 году лицензию на контроль доступа на общественные развлекательные мероприятия, а также на афише с анонсом соревнований по боксу, кикбоксингу и муй-тай 2015 года. Также он сыграл эпизодическую роль судьи на боксерском поединке в испанском фильме 2006 года La Distancia («В тени бойца»).

«Медуза» связалась с испанцем. Роберто Монда подтвердил, что переводил деньги ФБК. Как пишет издание, он не смог произнести название организации и объяснить, зачем он это сделал. По его словам, он хотел помочь фонду деньгами. На вопрос, как у РЕН ТВ оказалась платежная квитанция, он предположил, что у него могли взломать телефон. Роберто Монда не ответил, откуда он взял реквизиты для перевода на арестованные счета ФБК.

Ранее «Открытые медиа» нашли второго человека, который переводил деньги из-за границы. Это россиянин Михаил Маслихов, который совершал перевод через Star-Doors.com LLC из США. Господин Маслихов сказал, что передавал деньги, так как его не устраивает ситуация с коррупцией в России, и назвал ситуацию провокацией.

Напомним, Министерство юстиции России включило ФБК в список иностранных агентов. В ФБК отрицают, что получали финансирование из-за рубежа.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ”.