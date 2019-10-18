Elis взглянула на вещи по-мужски

Производитель женской одежды ГК Elis вывела на рынок мужскую коллекцию. К 2023 году производитель намерен довести объем ее продаж до 1 млрд руб; одежда для мужчин должна составить 25% в общем объеме реализации компании. Эксперты считают перспективным выпуск доступной мужской одежды в России. По их словам, успех проекта будет напрямую зависеть от эффективности выбранной маркетинговой стратегии.



Ростовское АО «Элис Фэшн Рус», управляющее четырьмя фабриками и федеральной сетью магазинов женской одежды, начало выпуск одежды для мужчин под брендом 20th LINE. Об этом “Ъ-Юг” сообщил владелец и гендиректор компании Александр Еремеев. Компания выпустила осеннюю и зимнюю коллекции, состоящие из 60 моделей каждая. По данным господина Еремеева, мужская одежда позиционируется в сегменте «средний минус»: «средний чек» — 3,5 тыс руб. Продажи начались в интернет-магазине и в четырех офлайн-магазинах собственной сети ГК, предварительно переведенных в семейный формат.

«Целевая аудитория – мужчины от 35 до 45 лет; мы, в частности, рассчитываем на членов семей клиенток Elis, которые уже лояльны к компании,— рассказал Александр Еремеев.

«Решили развивать мужское направление, поскольку женские бренды компании уже достаточно представлены на российском рынке, и он насыщен магазинами. За границей, как показывает опыт других российских производителей женской одежды, нас особо никто не ждет»,—пояснил он.

По словам господина Еремеева, в мужские коллекции включены изделия в стилях casual, smart casual и «модная классика». Прямыми конкурентами он называет компании Henderson, Kanzler и Massimo Dutti.

Вложения в проект на начальном этапе составили около 50 млн руб. Статьями расхода стали наем дополнительного персонала (дизайнеров, конструкторов и пр.), производство изделий и переформатирование женских магазинов в семейные. В течение 2020 года руководство ГК планирует открыть четыре специализированных мужских магазина, начав с них развитие новой сети, и увеличить число семейных магазинов до 17. «Мы рассчитываем, что через четыре года продажи мужской одежды в оптовых ценах достигнут 1 млрд руб и составят 25% в общем объеме нашей выручки. Еще 50% придется на долю бренда Elis, 25% - Lalis (для женщин, параметры которых выходят за пределы стандартного размерного ряда)».

АО «Элис Фэшн Рус» - компания с головным офисом в Ростове, производящая женскую одежду с 1993 года. В составе группы две фабрики в Ростове и по одной в г. Вольске Саратовской области и белорусском Любане. Компания управляет сетью из 139 собственных магазинов в России и СНГ; еще 84 торговых точки развивают франчайзи. Оборот в 2018 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составил 3,3 млрд руб, увеличившись год к году на 12%. Чистая прибыль достигла 232 млн руб (+34%).

Ростовский производитель мужской одежды «Модер» также развивает собственную розничную сеть. По данным сайта компании, сегодня она насчитывает 13 магазинов в городах на Юге России и в Воронеже. В «Модере» комментировать проект Elis отказались. В Kanzler и Henderson, куда также были направлены запросы, не смогли оперативно оценить перспективы потенциального конкурента.

По наблюдениям гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в кризис покупатели ищут способ сэкономить, по возможности, не жертвуя качеством. В результате значительная часть клиентов перетекает из среднего в более экономичный ценовой сегмент. Это позволяет выходить на рынок новым брендам, предлагающим товар того же качества, что и у известных марок, но не требующих переплаты за бренд.

«В России рост мужского сегмента одежды и обуви третий год подряд по темпам опережает женский практически в 1,5 раза. Вследствие этого рождаются новые марки, ориентированные исключительно на мужскую аудиторию, а традиционно «женские» бренды запускают мужские линии»,— отмечает госпожа Лебсак-Клейманс.

Аналитик добавляет, что в России сформировано позитивное отношение к отечественным брендам — знание того, что товар произведен внутри страны, положительно влияет на покупку более чем у половины россиян.

«Сегодня успех чаще приходит за счет того, что бренд активно и эффективно использует возможности, которые открывает интернет,— подчеркивает эксперт. — Для Elis будут очень важны правильная маркетинговая стратегия, целенаправленная работа с существующей клиентской базой женщин и высокая digital-активность. Особенность «мужского» шопинга в том, что женщины часто сопровождают своих мужчин в процессе выбора и покупки одежды. Таким образом, у бренда уже есть своя достаточно широкая лояльная женская аудитория, которая доверяет качеству и четко понимает стилевую направленность марки».

По информации Ростовстата, производство одежды в Ростовской области растет: объем выпуска в январе-августе этого года превысил прошлогодний на 11,2% (данные в натуральном выражении не публиковались). Объем отгруженной одежды региональных производителей вырос на 19,3% — до 13900,8 млн руб. По данным портала «Текстильные новости», в 2018 году в России, в целом, продажи одежды, включая чулочно-носочные изделия, также увеличились – емкость рынка превысила 700 млрд руб. «Впервые прямые продажи швейных компаний превысили отметку в 1 млрд руб.»,— отмечает портал.

Елена Шепелева