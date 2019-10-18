В Воронежской области за рождение второго ребенка хотят выплачивать 200 тыс. рублей и 150 тыс. за третьего

В ходе встречи с педагогами Воронежской области губернатор Александр Гусев заявил о готовящейся в регионе мере поддержки семей с детьми: «На рождение второго ребенка в семье будем выделять 200 тыс. руб. На третьего — 150 тыс. руб. Это наши обновленные региональные меры поддержки, вводятся они с декабря и будут учтены в бюджете области 2020 года».

Как уточнили “Ъ-Черноземье” в облправительстве, встреча с педагогами губернатора была приурочена к визиту в Воронеж вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Владимир Зоркий