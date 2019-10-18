В создание нового мега-проекта на объектах бывшей стройплощадки «Горская» инвестируют 50 млрд рублей

На территории переданных в собственность Петербурга федеральных объектов бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» общей площадью 170 га городские власти планируют реализовать новый уникальный проект. Он будет включать в себя туристскую инфраструктуру, образовательные и развлекательные центры, зоны активного отдыха, исторический парк реконструкции по примеру знаменитого французского парка Пюи-дю-Фу, а также парк культуры и отдыха, спортивные центры (в том числе круглогодичный горнолыжный спуск), благоустроенную набережную, объекты IT-кластера и прочее. Инвестиции в реализацию нового мега-проекта — более 50 млрд рублей, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Маркова.

По предварительным расчетам Смольного, общая площадь объектов строительства составит 700-900 тыс. кв. м. Предполагается, что для перемещения между различными зонами на данной территории построят внутреннюю (кольцевую) линию железной дороги. Реализация проекта будет осуществляться в рамках Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный намерен выставить на торги бывшую стройплощадку КЗС в поселке Лисий Нос. Инвестору будет предложено использовать эту территорию под возведение яхтенной и спортивной инфраструктуры, а также офисной и гостиничной недвижимости. Сообщалось, что новым проектом уже интересуются две крупные девелоперские компании.