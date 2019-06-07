Инвесторов оставят с Лисьим Носом

Смольный намерен выставить на торги бывшую строительную площадку комплекса защитных сооружений в поселке Лисий Нос площадью 160 га. Инвестору будет предложено использовать эту территорию под возведение яхтенной и спортивной инфраструктуры, а также офисной и гостиничной недвижимости. По словам чиновников, к проекту, стоимость которого оценивается в 60 млрд рублей, проявляют интерес девелоперские компании. Эксперты полагают, что без включения жилой функции инициатива может заинтересовать лишь квазигосударственных инвесторов, окупаемость инвестиций для которых не является первоочередной задачей.

Правительство Петербурга планирует выставить на торги 160 га на территории промышленной площадки Горская. На этом участке инвестор должен будет возвести яхтенную марину на 600–800 мест, спортивную зону (горнолыжный склон, спортивные залы, легкоатлетический стадион, бассейн), IT-кластер, научно-технический парк с музейной экспозицией, гостиничные и офисные объекты. Это бывшая строительная площадка комплекса защитных сооружений Петербурга, пояснил “Ъ” разработчик концепции развития территории Владимир Жуйков. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей с учетом затрат на возведение дорожной инфраструктуры.

Председатель комитета имущественных отношений Петербурга Валерий Калугин сообщил “Ъ”, что проектом интересуются две петербургские девелоперские компании, но их названия не уточнил. Проект планировки территории займет около года, после чего участок будет предложен инвесторам на торгах, отметил он. Если на конкурс не поступит ни одной заявки, то территория будет реализована по частям, указал господин Калугин. Проект будет финансироваться за счет средств инвестора, но городские власти готовы взять на себя создание дорожной инфраструктуры в районе, добавил он.

По словам господина Жуйкова, проект должен превратить Горскую в привлекательное место для досуга и отдыха жителей. Район имеет хорошую транспортную доступность, на нем расположена железнодорожная ветка, но сейчас территория фактически заброшена, говорит он. Основная часть территории находится в собственности города, но здесь есть также несколько мелких собственников, заметил господин Жуйков. Раньше эта зона могла использоваться только под промышленную функцию, но сейчас ее можно использовать под развитие туризма, можно построить гостиницы, спортивные объекты, говорит он. В ответе экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на запрос депутата Законодательного собрания Марии Щербаковой говорилось, что территория Горской находится в неудовлетворительном состоянии в связи с размещением несанкционированных свалок, незаконно возведенных ангаров, бытовок, объектов для хранения и ремонта строительной техники.

Практически любые крупномасштабные проекты частных инвесторов в Петербурге в последние годы базируются на жилой функции, говорит гендиректор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев. Это либо частный проект, где окупаемость будет преимущественно обеспечиваться за счет строительства и продажи жилья и апартаментов, либо квазигосударственный, где прямая окупаемость и стоимость денег не столь важны, резюмирует он. Найти одного инвестора для реализации такого масштабного проекта будет сложно, уверена управляющий партнер «Rusland SP Северо-Запад» Альбина Ямалетдинова.

Яхтинг, бассейн, IT-кластер характеризует сезонность, узкая аудитория и необходимость больших вложений, считает руководитель направления девелопмента Becar Asset Managenemt Екатерина Тейдер. Обеспечить экономику проекта можно будет за счет уклона в сторону коммерческой недвижимости, полагает она. Обустроенных яхт-клубов, где можно ставить яхты в зимнее время, в Петербурге не хватает, тогда как в спортивную инфраструктуру готов вкладываться лишь ограниченный список инвесторов, подчеркивает госпожа Ямалетдинова.

Константин Куркин