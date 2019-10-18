Администрация Екатеринбурга ищет новое применение кинотеатру «Салют»

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, помещению кинотеатра «Салют» ищут новое применение. «Кинотеатр продолжит работу на прежнем месте до тех пор, пока не будет найден вариант более эффективного использования этого помещения. Как минимум, до конца года»,— рассказали в мэрии.

Накануне с СМИ появилась информация о сборе подписей против закрытия кинотеатра. По данным активистов, судьба кинотеатра будет решаться на следующей неделе. Чтобы его не закрыли, горожане начали сбор подписей на нескольких площадках: в самом кинотеатре, в Ельцин Центре, в ТЦ «Красный леопард», в антикафе «Коммуникатор», а также в рок-магазине ROCKVILLE.

Ранее сообщалось, что «Салют» готовятся закрыть из-за низкой рентабельности. Однако в июле исполняющим обязанности руководителя кинотеатров «Салют» и «Колизей» в Екатеринбурге был назначен Евгений Вагнер, который заверил, что пока изменений в работе кинотеатров не произойдет.