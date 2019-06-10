Назначен руководитель екатеринбургских кинотеатров «Салют» и «Колизей»

Исполняющим обязанности руководителя кинотеатров «Салют» и «Колизей» в Екатеринбурге назначен Евгений Вагнер, занимавший ранее должность прокурора в Туринском районе, пишет ЕАН. Ранее эту должность занимал Федор Кириллов.

По словам господина Вагнера, особых изменений в работе кинотеатров не произойдет. «“Салют” пока продолжит работу в прежнем режиме, а “Колизей” останется в управлении МУПа до конца июня»,— сообщил он, добавив, что о закрытии «Салюта» ему ничего неизвестно. «Пока все останется так, как есть. Будем работать, решать имеющиеся вопросы, а в дальнейшем жизнь сама внесет необходимые коррективы. Что касается "Колизея", то на сегодняшний день он передан в муниципальное управление, я буду руководить им до конца месяца, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе»,— рассказал Евгений Вагнер.

Ранее сообщалось, что один из старейших кинотеатров города «Колизей» передадут музею истории Екатеринбурга. Также известно об увольнении по собственному желанию директора «Салюта» Сергея Федякова, который, как тогда пояснили в мэрии, решил заниматься личными проектами.

О том, как у «Колизея» сменился арендатор — в материале “Ъ-Урал” “«“Салют” выходит на аренду “Колизея”»