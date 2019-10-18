Объем туруслуг в Свердловской области достиг 7,5 млрд рублей

За первое полугодие 2019 году объем туристических услуг в Свердловской области вырос на 1,55 млрд руб. и составил 7,5 млрд руб. Как отметил департамент информационной политики региона со ссылкой на слова министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, это на 26% больше уровня прошлого года. Туристический поток вырос на 15%, его объем – 785,7 тысяч человек.

Виктория Казакова добавила, что сейчас одним из приоритетных направлений развития туризма является повышение доступности турпродуктов для детей. «На данный момент перечень доступных экскурсионных маршрутов для школьников расширен с 33 до 66. Важно, что точкой старта является не только Екатеринбург, но и другие города: Каменск-Уральский, Новоуральск, Нижний Тагил и Невьянск. В рамках проекта организовано 457 туров, в которых приняли участие более 14 тыс. школьников»,– рассказала министр.

Ранее директор регионального Центра развития туризма Эльмира Туканова назвала самыми популярными турпроектами прошлого года — «Ночь музыки», «Ночь музеев», турнир косарей в поселке Арти, «Парк сказов» в Арамиле и Ирбитскую ярмарку.

По итогам 2018 года Свердловская область заняла второе место в России после Москвы по объему услуг в сфере туризма. На нее приходится около 60% от общего объема туристских услуг по Уральскому федеральному округу.

Подробнее о том, как власти Свердловской области создает льготные условия для туробъектов — в материале «Туризм исключают из торгов»

Евгений Минин