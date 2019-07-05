Туризм исключают из торгов Участки под туробъекты в Свердловской области выдадут на льготных условиях

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об упрощении процедуры получения земли для реализации туристических проектов. Согласно документу, инвесторы смогут получать в аренду участки без торгов. По мнению экспертов, изменение законодательства привлекательно для инвесторов туристических кластеров «Гора Белая» и «Большая Сысерть».



Законопроект губернатора Евгения Куйвашева предусматривает предоставление в аренду на льготных условиях земельных участков, находящихся в муниципальной, областной или неразграниченной собственности. Земля будет передана инвесторам туриндустрии для реализации проектов и создания туробъектов без проведения процедуры торгов. «Изменение законодательства будет способствовать снижению административных барьеров и повышению инвестиционной привлекательности отрасли»,— считает председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, сначала проект будет рассмотрен на заседании комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам 15 июля, а затем на очередном заседании заксобрания, которое запланировано на 30–31 июля.

Участники рынка полагают, что законопроект будет интересен и привлекателен для инвесторов таких туристических кластеров, как «Гора Белая» и «Большая Сысерть». «Изменения полезны там, где идет активное развитие территорий»,— полагает президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков. Он уверен, что новый законопроект упростит и ускорит процесс создания новых туробъектов.

Работа по созданию туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» ведется с 2017 года в окрестностях Нижнего Тагила. В 2019 года инвестиции в проект из регионального бюджета составили около 200 млн руб. Сейчас резиденты кластера — около 20 представителей малого и среднего бизнеса — готовы инвестировать в развитие проекта 1,5 млрд руб. Планируется, что общий объем инвестиций составит 8 млрд руб. На территории кластера планируется построить развивать горнолыжный комплекс, создать туристические маршруты по заповедным местам и тематический парк Горнозаводской цивилизации, а также реконструировать узкоколейную железную дорогу.

В июне господин Куйвашев одобрил проект создания туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть» (Сысертский городской округ). В рамках проекта планируется отреставрировать заброшенный старейший завод города и создать на его месте многофункциональный культурно-образовательный центр.

«Сейчас у нас в регионе особая активность в создании туристических объектов. Однако многие управляющие компании туристических кластеров ограничены законодательством о конкуренции и не могут брать земли в бессрочное пользование»,— утверждает гендиректор управляющей компании туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич. По его словам, даже масштабные проекты, имеющие статус приоритетных для региона, должны проходить процедуры торгов по каждому участку, который необходим для реализации проекта и создания туристических объектов. «Это создает ситуацию непредсказуемости и не дает возможность качественно планировать ход проекта»,— считает господин Гункевич.

Анастасия Реутова