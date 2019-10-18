ГК «Сыробогатов» открыла маслосырзавод в Орле

Екатеринбургская ГК «Сыробогатов» 18 октября официально открыла в Орле реконструированный комплекс по переработке молока объемом до 500 т сырья в сутки. Об этом “Ъ-Черноземье”сообщили в облправительстве. Проект реализует ООО «Орел», входящее в ГК.

«Была произведена полная реконструкция старого здания молочного комбината под современное предприятие по выпуску сыров и другой молочной продукции. Объем инвестиций в модернизацию производства составил более1,5 млрд руб. В производстве продукции будет использоваться молоко ближайших фермерских хозяйств, что поддержит агропромышленный комплекс региона в целом»,— рассказали в облправительстве. Там уточнили, что на площадке были открыты цеха по производству полутвердых сыров, масла, по сгущению сыворотки методом нанофильтрации, по нарезке и упаковке сыров.

Проект реализуется на базе некогда крупнейшего в регионе орловского молкомбината, проданного входящему в ГК «Сыробогатов» ООО «Первая линия» в июле 2017 года компанией Danone.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников