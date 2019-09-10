Екатеринбургская ГК «Сыробогатов» вложила в орловский актив 2 млрд рублей

Екатеринбургская ГК «Сыробогатов» вложила в инвестпроект по реконструкции и вводу в эксплуатацию крупного комплекса по переработке молока объемом до 500 т сырья в сутки 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. «Объем инвестиций за период с 2017-го по 2019 год составил почти 2 млрд руб. На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест»,— отметили в правительстве. Речь идет не только о реконструкции существующих мощностей, но и о строительстве цехов по производству полутвердых и рассольных сыров, нарезке и упаковке сыров, а также цехов сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. Проект реализует ООО «Орел», входящее в ГК «Сыробогатов», с которым правительство региона подписало соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Напомним, проект реализуется на базе крупнейшего в регионе орловского молкомбината, проданного входящему в ГК «Сыробогатов» ООО «Первая линия» в июле 2017 года компанией Danone. Тогда пресс-служба облправительства сообщала, что предприятие должно выйти на полную мощность к 2020 году. Сначала компания планировала запустить комбинат осенью 2018 года, затем — в марте 2019-го, потом запуск перенесся на третий квартал текущего года. Объем инвестиций в реконструкцию и строительство ранее не озвучивался.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова