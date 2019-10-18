Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

Компания Mazda раскрыла некоторые детали нового электромобиля, который дебютирует на автосалоне в Токио.

Судя по новому тизеру японского автопроизводителя, машина получит кузов купе-кроссовера. Как следует из описания новинки, дизайн электромобиля станет развитием фирменного стиля Kodo. Кроме того, Mazda оснастит свой автомобиль дверями необычной конструкции, подробности о которых пока не раскрываются.

Ожидается, что переднеприводный электромобиль Mazda получит 140-сильный электромотор, одноступенчатую коробку передач и батарею на 35,5 кВт/ч, которая обеспечит запас хода около 240 км. Позднее должен появиться вариант электромобиля с роторным мотором, в котором двигатель внутреннего сгорания будет играть роль генератора для зарядки аккумулятора.

Напомним, автосалон в Токио пройдет в октябре 2019 года. Премьера электромобиля Mazda состоится 23 октября.