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Mazda показал тизер серийного электромобиля

Компания Mazda показала тизер серийного электромобиля, который дебютирует на автосалоне в Токио.

Судя по информации, опубликованной на официальной странице японского автопроизводителя в Twitter, новинка получит интерьер с отделкой из прочных материалов, отличающихся необычной текстурой и высоким качеством. Других деталей о новинке в Mazda не сообщили.

Напомним, автосалон в Токио пройдет в октябре 2019 года. Премьера электромобиля Mazda состоится 23 октября.

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