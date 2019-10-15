Mazda показал тизер серийного электромобиля

Компания Mazda показала тизер серийного электромобиля, который дебютирует на автосалоне в Токио.

The new #Mazda #ElectricVehicle features sustainable materials throughout the cabin, carefully selected for their unique texture and quality.

More details coming soon. #TMS2019 #TokyoMotorShow pic.twitter.com/Ck7MhGJrOb — Mazda Motor Europe (@Mazda_Europe) October 15, 2019

Судя по информации, опубликованной на официальной странице японского автопроизводителя в Twitter, новинка получит интерьер с отделкой из прочных материалов, отличающихся необычной текстурой и высоким качеством. Других деталей о новинке в Mazda не сообщили.

Напомним, автосалон в Токио пройдет в октябре 2019 года. Премьера электромобиля Mazda состоится 23 октября.