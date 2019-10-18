На «Донбиотехе» ввели внешнее управление

Арбитражный суд Ростовской области ввел на предприятии ООО «Донские биотехнологии» внешнее управление сроком на 18 месяцев. Информация об этом есть в картотеке суда.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, ходатайство о введении на предприятии внешнего управления конкурсный управляющий «Донбиотеха» подал в конце сентября. На введении процедуры в отношении компании настояли ее кредиторы, главным из которых является Россельхозбанк с требованием 12,3 млрд руб. В банке внешнее управление называют реабилитирующей процедурой, нацеленной на восстановление платежеспособности предприятия, однако плана внешнего управления не раскрывают.

ООО «Донские биотехнологии» создано в 2010 году Вадимом Варшавским. Россельхозбанк через свою структуру «РСХБ-Финанс» является участником ООО с долей 5%. «Донбиотех» в партнерстве с немецкой биотехнологической фирмой Evonik реализует проект по созданию в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот (лизина), глютена и комбикормов. Стоимость комплекса заявлена в размере $160 млн. Мощности по переработке составят 250 тыс. т зерна в год. Прогнозируемая выручка составляет порядка 5 млрд руб. в год.

Изначально запуск комплекса планировался в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. Сейчас реализация проекта приостановлена, в 2018 году начался его технический и финансовый аудит, который планировали завершить к сентябрю этого года. По итогам аудита будет выполнена корректировка проектной документации, строительство завода может быть возобновлено во втором полугодии 2020 года. Средства на реализацию проекта предоставил Россельхозбанк в виде кредита.

В марте в отношении ООО ввели процедуру наблюдения по заявлению тамбовской фирмы «Завком-Инжиниринг», с которой компания не смогла расплатиться за поставку оборудования. После введения наблюдения Россельхозбанк предъявил «Донбиотеху» требования на 12,3 млрд руб. Однако банк не намерен банкротить компанию, а рассчитывают по ходу наблюдения привести в порядок ее финансовое состояние.

Дарья Голякова