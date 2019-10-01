«Донбиотеху» предписывают реабилитацию

На введении внешнего управления в компании «Донбиотех» настаивают ее кредиторы, главным из которых является Россельхозбанк с требованием 12,3 млрд руб. Детали плана внешнего управления в банке не раскрывают. «Донбиотех», который совместно с банком реализует многомиллиардный проект в Волгодонске, с марта находится под наблюдением. По словам юристов, на практике процедура внешнего управления применяется сравнительно редко и только в том случае, если у кредиторов есть уверенность в восстановлении платежеспособности должника.



Временный управляющий ООО «Донские биотехнологии» («Донбиотех», Волгодонск) обратился в суд с ходатайством о введении в компании внешнего управления. Ходатайство подано в рамках арбитражного дела о банкротстве ООО. Суд запланировал его рассмотрение на 16 октября (информация об этом опубликована в картотеке суда).

Ввести в «Донбиотехе» внешнее управление решило собрание кредиторов компании. Крупнейшим кредитором является Россельхозбанк. В пресс-службе банка внешнее управление называют реабилитирующей процедурой, нацеленной на восстановление платежеспособности предприятия. Подробности плана внешнего управления пресс-служба не раскрывает. На какой срок может быть введена процедура, также не говорят. Временный управляющий «Донбиотеха» Евгения Дородных ситуацию в компании комментировать не стала.

ООО «Донские биотехнологии» создано в 2010 году известным предпринимателем Вадимом Варшавским. Россельхозбанк через свою структуру «РСХБ-Финанс» является участником ООО с долей 5%. «Донбиотех» в партнерстве с немецкой биотехнологической фирмой Evonik реализует проект по созданию в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот (лизина), глютена и комбикормов. На сайте компании стоимость комплекса заявлена в размере $160 млн. Мощности по переработке составят 250 тыс. т зерна в год. Прогнозируемая выручка составляет порядка 5 млрд руб. в год.

Изначально запуск комплекса планировался в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. Сейчас реализация проекта приостановлена, в 2018 году начался его технический и финансовый аудит, который планировали завершить к сентябрю этого года. По итогам аудита будет выполнена корректировка проектной документации, строительство завода может быть возобновлено во втором полугодии 2020 года.

Средства на реализацию проекта предоставил Россельхозбанк в виде кредита. В марте в отношении ООО ввели процедуру наблюдения по заявлению тамбовской фирмы «Завком-Инжиниринг», с которой компания не смогла расплатиться за поставку оборудования. После введения наблюдения Россельхозбанк предъявил «Донбиотеху» требования на 12,3 млрд руб. Однако банк не намерен банкротить компанию. Ранее в банке “Ъ-Юг” говорили, что рассчитывают по ходу наблюдения привести в порядок ее финансовые дела.

По словам руководителя направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, кредиторы настаивают на внешнем управлении тогда, когда у них есть основания полагать, что должник может восстановить платежеспособность «в разумный срок» (обычно до двух лет).

«Если управляющий и кредиторы просят суд ввести данную процедуру, им надо представить суду мотивированное заключение управляющего с расчетами, подкрепленными анализом состояния рынка, с приложением доказательств наличия у должника имущества и трудовых ресурсов для продолжения деятельности. В конце внешнего управления компания не ликвидируется, как это происходит в конкурсном производстве, а продолжает свою деятельность»,— говорит юрист.

По его данным, на практике внешнее управление вводится сравнительно редко. «Согласно информации ЕФРСБ, во втором квартале 2019 года зафиксировано только 58 случаев введения внешнего управления против более чем 3 тыс. случаев конкурсного производства»,— отметил эксперт.

Вадим Водолазов