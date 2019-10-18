Объем промышленного производства в Удмуртии вырос на 8% по итогам девяти месяцев

В Удмуртии по итогам девяти месяцев 2019 года индекс промышленного производства составил 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Удмуртстат. Наибольший рост производства отмечен по группе обрабатывающих производств – 114,7%. Максимально выросло производство бумаги и бумажных изделий (в 2,6 раза). Кроме того, увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования в 1,6 раза, электрического оборудования – в 1,4 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – в 1,3 раза, обработка древесины, производство изделий из дерева и мебели – в 1,2 раза.

Значительный спад (в 1,9 раза) допущен в производстве лекарственных средств и медицинских материалов. Также наблюдалось снижение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 19%, химических веществ и химических продуктов – на 8%, одежды – на 7%, резиновых и пластмассовых изделий – на 5%.

Добыча полезных ископаемых в целом увеличилась на 0,3%. Нефти добыто меньше на 0,7%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 100,9%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 95,8%.

В целом по России отмечен рост производства на 2,7%. В ПФО лидером по этому показателю является Республика Марий Эл – 109%. Удмуртия занимает второе место. Рост производства зафиксирован во всех регионах ПФО.