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Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Ответственным за «Пятилетку развития» назначен Олег Чемезов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своего заместителя Олега Чемезова руководителем правительственной группы, которая будет заниматься мониторингом реализации региональной программы «Пятилетка развития». Об этом господин Куйвашев заявил в своей программной статье.

Кроме того, губернатор поручил заместителю председателя свердловского заксобрания Виктору Маслакову создать экспертную группу для независимого слежения за ходом программы. В нее войдут депутаты, ученые и специалисты. «Задача, которую я поставил и министерствам, и группе Маслакова – выявить слабые места в реализации “Пятилетки развития” и дать конкретные предложения»,— пояснил Евгений Куйвашев. Результаты мониторинга о ходе реализации «Пятилетки» рассмотрят в декабре на заседании правительства.

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