Сергей Бидонько призвал не заменять опросом все институты градостроительства

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько призвал тщательно отбирать градостроительные вопросы, по которым следует проводить опросы жителей. «Если мы любой вопрос строительства будет решать через опросы, то ничего не построим. Зачем нам тогда законы и институты. Подменять одно другим не будем»,— заявил он. По словам господина Бидонько, необходимой найти компромисс — определить, какого уровня вопросы нужно выносить на такое обсуждение. При этом вопросы градостроительной деятельности «нужно регулировать существующим законодательством», уверен он.

Напомним, впервые власти Екатеринбурга провели опрос населения по расположению собора Святой Екатерины 13 октября. В нем приняли участие более 97,1 тыс. человек (8,94%). Совершеннолетние жители города могли выбрать одну из двух территорий: площадку бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) или земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»). В итоге 57,66% участников (56 тыс. человек) выбрали площадку завода на улице Горького, 17, альтернативный вариант поддержало 39,49% участников (38,4 тыс. человек). Испорчены были 2,7 тыс. бюллетеней (2,85%).

Храм святой Екатерины планировалось построить к юбилею Екатеринбурга к 2023 году. Инвесторами выступают УГМК и РМК.

Подробнее о том, как в Екатеринбурге выбрали площадку под храм — в материале “Ъ-Урал” «Святую Екатерину отправили на завод»