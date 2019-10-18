Восемь подпольных нарколабораторий ликвидировали сотрудники полиции в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники полиции ликвидировали восемь подпольных лабораторий. Четыре из них специализировались на изготовлении растительных наркотиков и четыре — синтетических. В общей сложности при проведении обследований и обысков по данным фактам было изъято свыше 7 кг различного вида наркотических средств, сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии Александр Мелека.

Всего за девять месяцев 2019 года на территории республики зарегистрировано 1878 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 1255 преступлений связаны со сбытом наркотиков, 18 — с легализацией денежных средств, 19 — с организацией и содержанием наркопритонов, 3 — со склонением к потреблению наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Правоохранительными органами Удмуртии из незаконного оборота изъято более 60 кг наркотических средств. Из общей массы изъятого 10 кг относится к синтетическому виду и 25 кг — к разряду каннабисной группы,— рассказал Александр Мелека.

По материалам УНК следственными подразделениями МВД расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении 42 лиц, входящих в состав четырех организованных преступных групп и одного преступного сообщества. Фигурантам уголовных дел предъявлено обвинение по 89 преступным эпизодам с соответствующим квалифицирующим признаком.

«В первом полугодии сотрудниками Управления пресечена преступная деятельность 18 участников трех межрегиональных интернет-магазинов, осуществляющих сбыт наркотических средств бесконтактным способом с использованием приложения Telegram на территории Удмуртии и пяти других субъектов Российской Федерации. В число задержанных вошли жители Удмуртии, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области», – рассказал представитель МВД по Удмуртии.