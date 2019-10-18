В Югре построят второй мост через реку Обь

К 2024 году власти Ханты-Мансийского автономного округа—Югры намерены построить второй мостовой переход через реку Обь (Сургутский район). По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Константина Гребешка, уже объявлен конкурс, сейчас мост проектируется. Ожидаемая стоимость проекта — 40 млрд руб.

Сейчас формируется федеральный автодорожный коридор Тюмень—Салехард через Сургут, автономный округ готов софинансировать его, отметил господин Гребешок, добавив, что ожидаемая длина основного моста через реку Обь равна 1,6 км, дороги — почти 44 км (цитата по ТАСС). Существующий мост через Обь перегружен в 2,5 раза.