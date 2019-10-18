Телемост с Илоном Маском будет доступен только участникам форума «Дело за малым»

По требованию американской стороны прямая трансляция телемоста с Илоном Маском не будет доступна в интернете. Общение с основателем SpaceX и Tesla будет осуществляться только на территории форума «Дело за малым», который сегодня, 18 октября, стартует на площадке «Экспоград Юг» в Краснодаре, сообщили организаторы мероприятия.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что господин Маск принял приглашение российских предпринимателей выступить на бизнес-форуме. Общение с ним состоится вечером пятницы, 18 октября, по телемосту.

Ранее предприниматели записали видеообращение к Илону Маску с приглашением посетить «Дело за малым». Возле штаб-квартиру основателя Tesla в Калифорнии были установлены билборды с надписью Kak tebe takoe, Elon Musk? и QR-кодом, по которому можно было перейти на данное видео-приглашение. Маск ответил по-русски: «Язык хорошо подвешен».

Дмитрий Михеенко