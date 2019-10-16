Илон Маск выступит на форуме «Дело за малым» по телемосту

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступит на краснодарском форуме «Дело за малым» вечером 18 октября по телемосту. Об этом в социальных сеитях сообщили организаторы мероприятия. Сообщается, что Маск пообщается с участниками форума. Сейчас ведется работа над технической организацией процесса.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что российские предприниматели записали видеообращение к Илону Маску с приглашением посетить «Дело за малым». Возле штаб-квартиру основателя Tesla в Калифорнии были установлены билборды с надписью Kak tebe takoe, Elon Musk? и QR-кодом, по которому можно было перейти на данное видео-приглашение. Маск ответил по-русски: «Язык хорошо подвешен».

Форум для предпринимателей «Дело за малым» пройдет в «Экспоград Юг» Краснодара 18 и 19 октября. Его главной темой станет человеческий капитал. В качестве гостей форума выступят бизнес-омбудсмен Борис Титов, экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий, российский блогер и бизнесмен Илья Варламов и многие другие.

Дмитрий Михеенко