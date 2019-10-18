Суд приговорил к условному сроку давшего показания на экс-губернатора Хорошавина

Южно-Сахалинский городской суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы условно Вячеслава Горбачева, который стал одним из ключевых свидетелей обвинения против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. По решению суда будет снят арест с имущества господина Горбачева в Москве и в Краснодарском крае, сообщает «РИА Новости».

Вячеслав Горбачев был руководителем секретариата господина Хорошавина, ему инкриминировалось пять эпизодов получения взяток в особо крупном размере и в организованной группе (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Дело господина Горбачева выделили в отдельное производство, поскольку он сотрудничал со следствием.

Подробности — в публикации “Ъ” «Бывший подчиненный наговорил на особый порядок».