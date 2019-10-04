Бывший подчиненный наговорил на особый порядок

В Южно-Сахалинске начался суд над бывшим руководителем секретариата бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Вячеславом Горбачевым. Ранее в ходе следствия и суда над экс-губернатором уличенный в пяти взятках и отмывании денег господин Горбачев свидетельствовал против своего шефа.

Городской суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению уголовного дела Вячеслава Горбачева, который стал одним из ключевых свидетелей обвинения против своего бывшего начальника Александра Хорошавина. Господину Горбачеву инкриминируется пять эпизодов получения взяток в особо крупном размере и в организованной группе (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о тех же эпизодах поборов с предпринимателей Сахалина, за которые получил срок экс-глава области. Дело Вячеслава Горбачева было выделено в отдельное производство, поскольку подозреваемый сотрудничал со следствием.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в феврале 2018 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. В апреле 2019 года приговор подтвердил апелляционный суд. Его бывшие подчиненные Андрей Икрамов и Сергей Карепкин получили соответственно девять с половиной и восемь лет колонии. Четвертый фигурант дела, министр Николай Борисов, сотрудничавший со следствием и признавший вину, отделался штрафом. Сейчас Александр Хорошавин дожидается нового суда — до конца декабря ему предстоит знакомиться с материалами по так называемому предвыборному делу, касающемуся взяток депутатов гордумы Южно-Сахалинска за избрание в представительный орган в 2014 году.

Процесс над Вячеславом Горбачевым начался в пятницу, 4 октября. Предварительное слушание прошло в закрытом режиме и продолжалось около часа. Рассмотрение дела по существу начнется 16 октября.

Как стало известно “Ъ” от участников процесса, разбирательство предполагается провести в особом порядке и в краткие сроки — подсудимый признает вину, а суд не станет изучать доказательства и свидетельские показания.

Вячеслав Горбачев был задержан оперативниками ФСБ 4 марта 2015 года одновременно с самим Александром Хорошавиным и его советником Андреем Икрамовым. Все они были этапированы в Москву. В дальнейшем пути подозреваемых разделились — Хорошавин, Икрамов и задержанный в апреле зампред правительства Сергей Карепкин вины не признали, а Вячеслав Горбачев пошел на сделку со следствием.

В результате господин Горбачев оказался одним из ключевых свидетелей обвинения — именно через него проходили финансовые потоки от бизнесменов в сейф в здании правительства Сахалинской области, он же, по версии следствия, распоряжался «неформальной кассой» островных чиновников высшего эшелона.

Фактически он был единственным свидетелем в деле, который прямо заявлял, что деньги шли на личные нужды и обогащение Александра Хорошавина и его подчиненных. Остальные допрошенные бизнесмены указывали, что требования платить озвучивались либо самим Вячеславом Горбачевым, либо носили не категоричный характер и подкреплялись письмами или обращениями фонда «Сахалин 21 век» (финансировал спортивные мероприятия, лечение детей и т. д.) или общественных организаций.

Обвинительное заключение еще не оглашалось, но из материалов, которые были озвучены в ходе «основного» процесса над Хорошавиным, следует, что речь идет приблизительно о 300 млн руб., прошедших через руки руководителя секретариата. Это эпизоды, связанные со строительными компаниями «Сахалин-Инжиниринг» (на 125 млн руб. и 10 млн руб.), «Труд» (85 млн руб.) и «Сфера» (66 млн руб.), а также авиакомпанией «Аврора» ($870 тыс., что на момент передачи соответствовало почти 30 млн руб.).

Всего, как сообщалось, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин с подельниками получили более 500 млн руб. и успели легализовать 77 млн руб.

В ходе рассмотрения уголовного дела экс-губернатора свидетеля Вячеслава Горбачева неоднократно допрашивали по видеосвязи. Доставлять его в суд лично, несмотря на ходатайства других обвиняемых и их защиты, отказывались, ссылаясь на состояние здоровья обвиняемого, а также его особый процессуальный статус.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск