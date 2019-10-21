Посчитать благополучие

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Журнал "Огонёк" от , стр. 24

Экологическая политика ЛУКОЙЛа направлена на реализацию программы ОНН по устойчивому развитию на период до 2030 года.


106,5 млрд руб. составляет общая стоимость программы экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» на 2019–2021 годы

На 14% сокращены в прошлом году валовые выбросы и улучшены удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

На 4% сократилось потребление водных ресурсов из поверхностных источников

Источник: Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2018 год

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