Сенат США не обошел вето Трампа на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой

Сенат США не сумел преодолеть вето президента Дональда Трампа, наложенное на резолюцию Конгресса о снятии режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой. В поддержку снятия режима ЧП выступили 53 сенатора, против — 36, сообщает The Hill. Чтобы обойти вето, нужно было набрать две трети голосов.

Дональд Трамп отклонил резолюцию Конгресса 15 октября. Президент США объяснил свое решение тем, что ситуация на границе с Мексикой, по его мнению, остается «чрезвычайной».

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний господина Трампа. Во время его президентства Конгресс уже не раз блокировал эту инициативу. Последний спор Дональда Трампа с Конгрессом о необходимости дорогостоящего строительства в конце 2018 года спровоцировал самый длительный в истории США шатдаун.

О планах главы Белого дома отгородиться от Мексики читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп не постоит за стеной».