Ипотеку перекроют залогом

ЦБ предложил кредиторам не взыскивать с граждан, уже лишившихся заложенного жилья, остаток долга с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту. Правозащитники отмечают, что данные меры прописаны в законодательстве, и поэтому действия кредиторов незаконны.

Банк России опубликовал информационное письмо, в котором предложил кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по ипотечному кредиту или займу. Остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах либо ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по ипотеке.

В соответствии с законодательством долг считался погашенным, если кредитор оставлял за собой заложенное жилье после несостоявшихся торгов.

В июле 2014 года в силу вступили поправки, позволяющие не требовать с должника выплаты остатка долга, в том числе и после продажи залога, если кредитор получал выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Однако если такое страхование по ипотечному кредиту или займу отсутствует, страховой выплаты не происходит, и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга. «Несоблюдение кредиторами перечисленных положений закона, как представляется, нарушает права и охраняемые законом интересы заемщиков — физических лиц, приводит к необоснованному увеличению долговой нагрузки и объема просроченных обязательств заемщиков — физических лиц»,— указывается в материалах регулятора.

В связи с этим ЦБ рекомендует кредиторам проанализировать имеющиеся на балансе обязательства заемщиков, и при выявлении нарушения законодательства прекратить взыскание задолженности по соответствующим потребительским кредитам (займа), обеспеченным ипотекой, рассмотреть возможность возврата заемщикам уже взысканных денежных средств, исправить кредитные истории физлиц, направив соответствующие сведения в бюро кредитных историй.

По мнению правозащитников, необходимо обеспечить со стороны поведенческого надзора за деятельностью кредиторов соблюдение этих норм закона. «Проблему с взысканием долгов после реализации залога мы фиксировали и раньше,— говорит руководитель проекта ОНФ ''За права заемщиков'' Евгения Лазарева.— Следует понимать, что это информационное письмо, и оно никак не усиливает существующую в законе ''Об ипотеке'' норму, согласно которой обязательства заемщика по залоговому кредиту прекращаются после реализации предмета залога или после того, как кредитор удержал объект недвижимости». Поэтому все попытки, о которых в своем письме говорит Банк России, взыскать с гражданина остаток долга после реализации или удержания предмета залога — незаконны, полагает она.

Впрочем, по мнению экспертов, данное нововведение незначительно повлияет на банковский рынок.

«Сумма долга по кредиту на 80% покрывается стоимостью жилья даже при перепродаже данного имущества кредитором,— указывает главный аналитик ''БКС Премьер'' Антон Покатович.— А с учетом того факта, что уровень просрочки по ипотеке в России остается весьма низким, полагаем, что данные объемы ипотечных ''хвостов'' не столь велики».

Светлана Самусева