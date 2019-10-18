Кандидат от губернатора

До выборов главы администрации Пензы допущены четыре кандидата. Это депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ), глава администрации Малосердобинского района Пензенской области Иван Кирюхин (ЛДПР), заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин. Политологи считают наиболее вероятным выбор в пользу господина Лузгина, который считается «кандидатом ­губернатора».

На пост главы администрации Пензы претендуют четыре кандидата. Об этом вчера сообщила пресс-служба городской думы по итогам заседания конкурсной комиссии, отвечающей за проведение конкурса на замещение должности мэра областного центра.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы администрации Пензы рассмотрела пакеты документов от пяти кандидатов. В итоге к участию в конкурсе были допущены депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ), глава администрации Малосердобинского района региона Иван Кирюхин (ЛДПР), заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин. Общественнику Юрию Вобликову в участии в отборе было отказано.

Ожидается, что главу администрации из предложенных конкурсной комиссией кандидатов депутаты городской думы выберут 25 ­октября.

Виктор Кувайцев, который был главой администрации Пензы с декабря 2015го по 10 сентября 2019 года, досрочно сложил с себя полномочия после избрания в гордуму по итогам голосования 8 сентября. Обязанности главы администрации исполняет Сергей Волков, ранее являвшийся первым заместителем главы администрации.

Комментируя участие в выборах мэра, коммунист Георгий Камнев предположил, что депутаты будут голосовать, в том числе, в зависимости от «политической принадлежности» того или иного претендента. «Нас в гордуме меньшинство, тем не менее везде, где мы выставляем своих кандидатов, мы боремся и рассчитываем на успех. Здесь, конечно, выборы специфические — в них будут участвовать только депутаты Пензенской городской думы, поэтому распределение голосов в пользу того или иного кандидата будет, в том числе, зависеть и от их политической принадлежности»,— подытожил он.

Депутат гордумы Людмила Коломыцева («Справедливая Россия») уверена, что между кандидатами развернется серьезная борьба. «Меня порадовало, что партии выдвинули своих представителей. Нам будет из кого выбрать. Я считаю, что главой администрации должен стать хороший хозяйственник и управленец, который сможет сформировать достойную команду и работать вместе с ней на благо нашего города. Администрация не место для политических интриг»,— подытожила она.

Либерал-демократ, депутат гордумы Павел Куликов (ЛДПР) выразил мнение, что на должность мэра Пензы больше всего подходит их кандидат Иван Кирюхин. «У него большой опыт работы в органах исполнительной власти. Главой администрации должен быть хороший хозяйственник, руководитель. При всем моем уважении, Георгий Камнев в исполнительной власти не работал, а в случае перехода из облправительства в администрацию Андрея Лузгина, который считается прекрасным экономистом, регион очень много потеряет. Было бы правильно, если бы он стал депутатом и возглавил бюджетный комитет, чтобы трудиться на благо региона»,— пояснил господин Куликов.

Сам Андрей Лузгин, комментируя участие в выборах, пообещал «объединив усилия власти и общества, сделать шаги к дальнейшему развитию Пензы».

Политолог Валентин Мануйлов называет господина Лузгина наиболее вероятным кандидатом на пост главы администрации города, так как он, по данным эксперта, рекомендован губернатором Иваном Белозерцевым. «Всем понятно, что главой администрации станет Андрей Лузгин. Все остальные кандидаты, если можно так сказать, выдвинуты для создания видимости выборов»,— предположил эксперт.

Марина Ковалева