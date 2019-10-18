Миллиард ушел на «рогах»

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с АО «Тролза» и АО «Арно» задолженность по договору уступки в размере 1 млрд руб. в пользу АО «БМ-Банк». В 2013 году банк уступил «Арно» право требования долга по кредитным договорам с ОАО «Тушинский механический завод», в результате цессионарий должен был выплатить БМ-Банку 4,6 млрд руб. «Тролза» выступила гарантом исполнения обязательств АО «Арно» перед банком. Эксперты считают, что пока все идет к обычному банкротству троллейбусного завода.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск АО «БМ-Банк» к АО «Тролза» и АО «Арно» и постановил взыскать с должников солидарно 1 млрд руб. по договору уступки от февраля 2013 года. Кроме того, компания «Арно» должна выплатить банку 3,39 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, кредит в БМ-Банке брал Тушинский механический завод (ТМЗ), в котором АО «Арно» принадлежат 56,7%. В феврале 2013 года компания «Арно», основной вид деятельности которой — вложения в ценные бумаги, заключила с БМ-Банком договор уступки долга. Согласно ему, АО «Арно» должно было выплатить кредитной организации 4,6 млрд руб. АО «Тролза», которому на тот момент принадлежало 50% в уставном капитале «Арно», выступило поручителем исполнения цессионарием своих обязательств на сумму 1 млрд руб.

Тушинский механический завод был признан банкротом в июне 2013 года, сейчас компания в стадии ликвидации. Долг перед банком погашен не был.

Помимо основного долга АО «Арно» должно выплатить БМ-Банку проценты за пользование деньгами кредитной организации в размере 3,39 млн руб.

• «Тролза» (ранее Завод имени Урицкого, входит в ГК «Букет») является крупнейшим производителем троллейбусов в РФ, продукция представлена не только в городах России, где есть троллейбусное сообщение (86 населенных пунктов), но и за рубежом (Киргизия, Аргентина, Таджикистан). Доля на российском рынке — 78%. АО признано лучшим экспортером среди предприятий автомобильной промышленности России. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 50% в АО — у саратовского ООО «Плещеево», принадлежащего Людмиле Прокоп. Убыток АО по итогам 2018 года составил 130,7 млн руб., в 2017 году прибыль производителя троллейбусов составила 73,05 млн руб.

Руководство АО «Тролза» проигранный банку иск не комментирует.

Долг перед БМ-Банком может значительно ухудшить ситуацию на АО «Тролза». Напомним, 23 сентября Арбитражный суд Саратовской области принял к производству заявление АО «Акционерный банк “Россия”», которому производитель троллейбусов задолжал 189,6 млн руб. Заявление было подано в августе этого года и в течение месяца оставалось без движения. На рассмотрении арбитражных судов находятся девять дел на общую сумму 644,1 млн руб.

Правительство Саратовской области рассчитывает на управляемое банкротство предприятия и привлечение на завод инвестора. В числе наиболее вероятных новых собственников в обладминистрации называют «одну из структур» АО «Трансмашхолдинг». В «Трансмашхолдинге» переговоры по «Тролзе» не комментируют.

При участии министерства промышленности и энергетики Саратовской области ведется работа с собственником «Тролзы» по привлечению на площадку предприятий-арендато­ров и по недопущению образования задолженности по заработной плате. В обл­администрации надеются возобновить производство троллейбусов до конца года. Кроме того, рассматривается возможность использования производственных мощностей предприятия для производства трамваев. Кто в этом случае может выступить инвестором, в правительстве не уточняют.

Как писал „Ъ“, проблемы на крупнейшем в России заводе по производству троллейбусов начались в начале этого года в связи с недостаточной загрузкой предприятия заказами и недостатком оборотных средств. В 2018 году предприятие смогло продать лишь 125 машин, что составляет 46,1% к уровню 2017 года. С марта этого года на предприятии действует режим частичного простоя. По данным министерства занятости, труда и миграции Саратовской области на начало октября, в течение года с завода по сокращению штата были уволены 313 человек. На предприятии работают 275 человек, из которых 89 ­простаивают.

Сопредседатель общественного совета при министерстве промышленности и энергетики области Сергей Лисовский говорит, что пока ситуация на «Тролзе» только ухудшается, поэтому нельзя сказать, как проигранный иск повлияет на позицию потенциального инвестора.

«Варианты захода разные: принятие обязательств погашения долга, управляемое банкротство, вывод в новое предприятие и т.д. Но мы еще не слышали от инвестора принципиального согласия зайти на предприятие. Пока все идет к обычному банкротству, и при таких долгах, и при том состоянии производства, которое является единственным источником их погашения, говорить о другом пути пока нельзя»,— считает господин Лисовский.

Сергей Петунин