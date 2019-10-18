DocDoc стал легальным

Почти два года потребовалось профильным игрокам рынка телемедицинских консультаций, чтобы выполнить одно из требований регулятора и интегрироваться с порталом госуслуг. Одним из первых к системе подключился принадлежащий Сбербанку сервис DocDoc. В перспективе это может позволить оказывать консультации в рамках ОМС.

Сервис DocDoc завершил подключение к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, портал госуслуг) в этом октябре, сообщили “Ъ” в самой компании. Теперь пользователям доступна авторизация через портал госуслуг, а DocDoc, в свою очередь,— их данные. Интеграция с ЕСИА — обязательное требование к компаниям, оказывающим онлайн-консультации, в рамках приказа Минздрава. Закон, разрешающий телемедицину в России, вступил в силу в 2018 году.

Легализуя телемедицину, Минздрав хотел, чтобы каждый пациент был аутентифицирован, напоминает сооснователь сервиса «Доктор на работе» Илья Куприянов. При этом, указывает он, у частных компаний фактически не было возможности подключения к системе ЕСИА. Хотя оказывать медицинские консультации в интернете без такой верификации нельзя, компании научились обходить запрет, указывая в соглашениях, что оказывают пользователям информационную услугу, поясняет он. Директор по развитию бизнеса DocDoc Дмитрий Домарев пояснил, что для подключения к ЕСИА компании пришлось получить медицинскую лицензию.

Источник “Ъ” на рынке телемедицинских компаний отмечает, что DocDoc не первый сервис, подключившийся к порталу госуслуг. Несколько других игроков, которым удалось интегрироваться, не хотят это афишировать, признавая, что до того работали нелегально, поясняет он. По данным источника “Ъ”, среди них может быть сервис «Онлайн Доктор», в числе владельцев которого девелоперская группа «Ташир» Самвела Карапетяна и экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин. В «Онлайн Докторе» от комментариев отказались.

Почти за два года действия в стране закона о телемедицине ни одна компания пока не была привлечена к ответственности за оказание онлайн-консультаций, не подключившись к ЕСИА. Это может быть связано с тем, что не было зафиксировано жалоб на ухудшение состояния после получения онлайн-консультации, что могло обратить внимание контролирующих органов и Минздрава на квалификацию услуг, полагает господин Куприянов. В Минздраве на вопросы “Ъ” не ответили.

В DocDoc полагают, что подключение к ЕСИА впоследствии позволит компаниям выписывать электронные рецепты и больничные листы. Интеграция также может позволить сервисам в будущем оказывать консультации в рамках ОМС, не исключает Илья Куприянов.

Мария Котова