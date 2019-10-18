Архитектор пристроил нормативы к делу

В Ростове на судебном процессе по делу главного архитектора города Романа Илюгина, обвиняемого в халатности и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 293 УК РФ), чиновник дал первые показания, отвечая на вопросы своих защитников. Обвиняемый подчеркнул, что не считает себя виновным. Сторона обвинения попросила дать ей время на подготовку вопросов, заседание отложили на 24 октября.



В Ворошиловском районном суде Ростова в четверг состоялось второе заседание по делу главного архитектора города Романа Илюгина. Давая показания суду, обвиняемый еще раз подчеркнул, что не считает себя виновным, и объяснил, почему предъявленные ему обвинения, по его мнению, необоснованны.

Как следует из материалов дела, в 2014 и 2015 годах Роман Илюгин, являясь главным архитектором Ворошиловского района Ростова, участвовал в подготовке разрешений на строительство частных домов по улице Вселенной, 8, и улице Ленина, 151/1. По версии следствия, разрешения были выданы незаконно — якобы застройщики не предоставили все необходимые документы и для решения судьбы участков не были проведены публичные слушания.

В суде Роман Илюгин отметил, что участки входят в зону индивидуального жилищного строительства, в силу чего необходимости в предоставлении дополнительных документов и проведении слушаний не было. Более того, как пояснил подсудимый, требовать от заявителя документы, не указанные в Градостроительном кодексе, прямо запрещено законом.

Между тем застройщики построили на указанных участках многоквартирный дом и автомойку. Обвинение считает, что в этом тоже заключается вина архитектора. На это господин Илюгин завил, что контроль за строительством не входил в его обязанности. «Администрация должна реагировать на незаконную постройку, только если поступит жалоба»,— пояснил он на заседании. Когда такие жалобы поступили, администрация подала иски, в итоге суд постановил снести оба здания. В частности, многоквартирный дом был снесен несколько лет назад, а его застройщика осудили за обман дольщиков, следует из показаний Романа Илюгина.

Как следует из обвинительного заключения, Роману Илюгину также инкриминируется тот факт, что он не выявил или не выявил своевременно строительство 12 самовольно возведенных построек. В суде архитектор пояснил, что выявление незаконных построек не входило в его обязанности, как и контроль за строительством. «Разрешения на строительство частных домов выдают главы районных администраций. Ходить после этого по району и проверять стройки сотрудники администрации не должны. Если поступают жалобы, тогда необходимо реагировать — выезжать на место, смотреть, действительно ли допущены нарушения. Если жалоб нет, стройка идет до тех пор, пока застройщик не обращается в администрацию с заявлением о введении строения в эксплуатацию. В этом случае сотрудники администрации обязаны проверить, соответствует ли построенное здание выданному ранее разрешению на строительство, прежде чем выдать соответствующий акт»,— пояснила адвокат архитектора Екатерина Водяник.

После того как Роман Илюгин за три часа рассказал о том, какие полномочия и обязанности есть у сотрудников районной администрации, а также подробно описал правила выдачи разрешений, прокурор заявила, что ей нужно время, чтобы подготовить вопросы. Судебное заседание отложили на 24 октября.

Напомним, главного архитектора Ростова Романа Илюгина задержали в феврале этого года. В один день с ним были задержаны главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор администрации Мартыновского района Ростовской области Александр Корчига. Всех троих обвиняли в превышении должностных полномочий. Суд уже рассмотрел дело Александра Корчиги и назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб. Дело Алексея Полянского еще не передано в суд, сейчас чиновник находится под домашним арестом, недавно ему продлили меру пресечения до 10 ноября.

Кристина Федичкина