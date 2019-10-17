УЗГА уступил право разработки замены Ан-2

Минпромторг РФ выбрал компанию «Байкал-Инжиниринг» (зарегистрирована в Бурятии) разработчиком легкомоторного самолета для местных воздушных линий на замену Ан-2. Ранее сообщалось, что в тендере победил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), однако его результаты отменили. Как указано в протоколе о проведении торгов, теперь заказчик может заключить контракт с УЗГА, если победитель откажется от проекта.

Согласно конкурсной документации, победитель должен выполнить научно-исследовательские и опытно-реконструкторские работы в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий. К концу 2020 года должен появиться опытный образец самолета. Максимальная цена контракта — 1,25 млрд руб.