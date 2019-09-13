УЗГА стал новым разработчиком самолета на замену Ан-2

Новым разработчиком легкомоторного самолета для местных воздушных линий на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщают «РИА Новости»

По словам лавного конструктора предприятия по самолетостроению Вадима Демина, максимальная взлетная масса самолета составит 4,8 тыс. кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТ,

В августе Минпромторг объявлял, что выделит на опытно-конструкторские работы 1,25 млрд руб. К декабрю исполнитель должен будет создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, к сентябрю 2020 года — конструкторскую документацию на опытный образец самолета, к концу следующего года — опытный экземпляр.

Подробнее о разработке — в материале “Ъ”