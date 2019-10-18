«Татспиртпром» нальет за рубежом

Стагнация на российском водочном рынке вынуждает игроков искать точки роста в соседних странах. Государственный «Татспиртпром» откроет завод в Азербайджане совместно с местным дистрибутором Carchioglu Group. За два-три года предприятие хочет занять 20% местного рынка объемом 5,5 млн дал в год, помешать планам может высокая доля контрафакта.

О том, что «Татспиртпром» и азербайджанский дистрибутор Carchioglu Group запускают завод по разливу спиртных напитков в Азербайджане, в 180 км от Баку, “Ъ” рассказал гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов. Это первая иностранная площадка холдинга, управлять ей будет ООО «РусАзериСпиритс», в котором у партнеров по 50%. На старте на предприятии планируется выпускать более 190 тыс. дал в год, из которых 18 тыс. дал должно приходиться на бренды «Татспиртпрома» — «Русская валюта», «Ханская», Tundra и пр. В перспективе объемы производства на «РусАзериСпиритс» планируется довести до 400 тыс. дал в год. Первая продукция должна быть выпущена в ближайшие дни.

Государственный «Татспиртпром» — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Управляет в Татарстане спиртовыми и ликероводочными заводами, винзаводом и пивоваренным заводом. В 2018 году, согласно «СПАРК-Интерфакс», компания получила 9,88 млрд руб. выручки и 282,6 млн руб. чистой прибыли. В портфеле Carchioglu Group, по собственным данным,— около 1 тыс. наименований, в том числе пиво Efes, Miller, Corona, водки Russian Standart и Zubrowka (обе выпускает холдинг Roust Рустама Тарико). Кроме того, Carchioglu Group — эксклюзивный дистрибутор брендов «Татспиртпрома» в Азербайджане.

С октября 2018 года водки Tundra и Graf Ledoff в Азербайджане разливал завод Azeri. Но, как пояснил господин Миннахметов, мощностей предприятия не хватало, а спрос на продукцию «Татспиртпрома» рос, потому холдинг согласился на запуск завода с Carchioglu Group. В течение трех лет «РусАзериСпиритс» хочет занять как минимум 20% рынка водки Азербайджана с годовым объемом около 5,5 млн дал. Основным препятствием Ирек Миннахметов считает большую долю контрафактной продукции, но отмечает, что с начала 2018 года ситуация начала меняться. По оценке директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, около 60–65% рынка Азербайджана приходится на нелегальную водку.

В России, для сравнения, в январе—июле 2019 года отгрузки водки увеличились на 0,15%, до 35,5 млн дал год к году, приводит ЦИФРРА данные ЕГАИС. Рынок водки в РФ стагнирует из года в год, говорил “Ъ” председатель правления Beluga Group (бренды «Беленькая», «Мягков» и пр.) Александр Мечетин: если 15 лет назад объем потребления был порядка 150 млн дал в год, то в 2018 году — всего 71 млн дал.

Конкурент «Татспиртпрома» удивляется выбору компании, отмечая, что Азербайджан — не крупнейший иностранный потребитель водки в СНГ. Но господин Дробиз считает, что производство в стране может стать для «Татспиртпрома» плацдармом для масштабной экспансии на азиатские рынки, в том числе — в Китай. В «Татспиртпроме» сообщили “Ъ”, что планируют также открытие предприятия в Киргизии и Казахстане.

Ольга Кудрина, Казань; Мария Котова