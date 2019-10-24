Логисты фармпродукции готовятся стать провизорами

Законопроект о легализации дистанционной продажи лекарственных средств через интернет, разработанный Минздравом РФ, был принят Госдумой в первом чтении еще в 2017 году, но дальнейшая работа над ним продолжилась лишь спустя два года. Один из ключевых вопросов, обсуждаемых сегодня в отрасли,— это обязательное наличие фармацевтического образования у специалистов, которые будут заниматься доставкой лекарственных средств. Ритейлеры понимают, что данное требование существенно снизит охват продаж, поскольку ни они сами, ни производители лекарств не смогут обеспечить рынок соответствующим количеством курьеров-фармацевтов.

На сегодняшний день розничная торговля лекарственными препаратами может осуществляться только в аптечных пунктах специалистами-фармацевтами. Фармацевтическая же логистика, которую получают на аутсорсинг компании-перевозчики, в основном связана с доставкой скомплектованных заказов от складов производителей до аптек. Хранение и перевозка медикаментов жестко регламентированы законом: обязательным является соблюдение температурного режима с момента производства лекарственного препарата до передачи его пациенту. Даже краткосрочный сбой может отразиться на характеристиках некоторых лекарств, поэтому они изымаются из обращения.

Исходя из этого, можно говорить о том, что работа логистов, занимающихся перевозкой фармацевтических грузов, в первую очередь связана с соблюдением социальной ответственности перед пациентами, а также с серьезными финансовыми рисками, поскольку стоимость таких грузов может достигать нескольких миллиардов рублей. Чтобы получить возможность доставлять отправления, предназначенные для проведения клинических исследований, а также медицинские изделия, препараты для ветеринарии, фармацевтические вещества и готовые лекарства, логистическая компания должна организовать цикл работы с грузом согласно внутренним стандартным операционным процедурам, максимально приближенным к требованиям международных стандартов GMP (надлежащей производственной практике), GDP (надлежащей дистрибуторской практике) и GCP (надлежащей клинической практике).

Сегодня количество перевозчиков, осуществляющих доставки медицинских отправлений и предлагающих по-настоящему высококачественный сервис, невелико. Очевидно, что на новом этапе многие логистические компании захотят воспользоваться предоставленной возможностью и открыть для себя новую сферу деятельности. Для таких игроков выход на рынок фармлогистики будет затратным во всех отношениях, поскольку потребует от них оперативного решения вопроса, связанного с получением разрешительной документации, а также повлечет за собой солидные капиталовложения в организацию самого процесса.

Пока в российском законодательстве перевозка лекарственных средств — нелицензированный вид деятельности. Но практика последних лет показывает, что все чаще в тендерной документации заказчиков звучит запрос на наличие у перевозчика лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, которая выдается только при соблюдении определенного ряда условий.

В нашей компании есть фармацевтический склад, где оборудованы зоны, в которых поддерживается различный температурный режим. Его наличие позволило получить нам лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, которая включает в себя хранение, перевозку и торговлю лекарственными препаратами. КСЭ также обладает правом завозить отправления на склад, хранить, переупаковывать и комплектовать грузы, и все это возможно благодаря тому, что для осуществления данных работ в штате есть такие специалисты, как провизоры.

Если говорить об этих дополнительных возможностях фулфимента, то они уже востребованы при работе в формате B2B-доставок и тем более будут необходимы при выполнении интернет-заказов. Таким образом, наличие фармацевтической лицензии сейчас расширяет границы деятельности логистов, а в будущем, возможно, станет одним из обязательных условий для осуществления дистанционной торговли лекарственными препаратами.

Рынок в ожидании того, какое решение примут законодатели в отношении требований к фармацевтическим перевозкам в рамках онлайн-ритейла. Есть логисты, уже технически готовые к этому. И если им разрешат осуществлять доставки, то доля участия в новом сегменте перевозок будет зависеть от ценовой политики и качества работы, которые они смогут предложить рынку. Однако законодателям предстоит серьезная проработка таких важных моментов, как требования к перевозчикам, условия доставки фармацевтических грузов частным лицам, организация процесса сбора и оплаты заказов. Кроме того, им предстоит решить вопрос о том, как поступать с невыкупленными лекарственными препаратами, которые, согласно действующим правилам, возврату не подлежат.

Магомед Цокиев, начальник отдела по работе с медицинскими и температурными грузами компании «Курьер Сервис Экспресс»