Экс-майор МВД Дымовский задержан за незаконный оборот взрывчатых веществ

В Новороссийске задержан бывший сотрудник МВД Алексей Дымовский, подозреваемый в незаконном хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Как сообщил “Ъ-Юг” сам господин Дымовский, в настоящее время он находится в коридоре райотдела МВД и ожидает начала опроса.

«Я просил пригласить адвоката Николая Украинцева, но он сможет приехать не ранее чем через пять дней»,— сообщил “Ъ-Юг” Алексей Дымовский. В главном управлении МВД по Краснодарскому краю от комментариев отказываются.

Как ранее писал “Ъ”, 14 октября в Новороссийске сотрудники полиции остановили такси, в котором ехал господин Дымовский, в багажнике машины оказались две сумки с неизвестным веществом, которое сам Алексей Дымовский назвал тротилом. По его словам, экспертиза подтвердила, что находившееся у него вещество действительно является тротилом в количестве 6 кг.

Бывший полицейский пояснил, что нашел тротил в лесу три года назад, вещество якобы являлось вещдоком по уголовному делу, но не было уничтожено, о чем он узнал от бывших коллег. В своем видеообращении Алексей Дымовский сообщил, что намеревался добровольно выдать тротил, для чего ехал в райотдел полиции, но был остановлен по пути. Бывший майор полиции в видеообращении сообщил, что ранее он хранил найденную взрывчатку для того, чтобы «установить в России народовластие», совершив нападение на высших должностных лиц России.

В разговоре с “Ъ-Юг” Алексей Дымовский сообщил, что на самом деле не собирался использовать тротил для организации взрывов или в иных криминальных целях, а про «установление народовластия» он якобы заявил, чтобы привлечь внимание СМИ.

Напомним, что господин Дымовский, ранее служивший в УВД Новороссийска в должности оперуполномоченного, стал известен в ноябре 2009 года после опубликованных в интернете двух видеообращений к президенту России Владимиру Путину, где офицер милиции разоблачал своих коллег и руководителей УВД. Вскоре после скандальных заявлений Алексей Дымовский был уволен из милиции.

После этого он обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения — по первоначальной версии следствия, майор присвоил деньги, выделенные на оперативные расходы, Переквалифицировав обвинение на служебный подлог, следователь закрыл дело в связи с истечением срока давности.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар