В Кубке Кремля поубавилось элитности

Первый же матч на продолжающемся в Москве турнире «ВТБ Кубок Кремля» оказался последним для первой ракетки турнира украинки Элины Свитолиной. Занимая в мировом рейтинге четвертое место, она уступила россиянке Веронике Кудерметовой, которая второй раз за последний месяц одолела соперницу из первой десятки.

Выступление в Москве четвертой ракетки мира Элины Свитолиной стало по нынешним временам очень заметным событием. Ведь в предыдущий раз теннисистки со столь высоким рейтингом принимали участие в Кубке Кремля уже очень давно, в 2008 году, когда турнир имел более высокую категорию Женской теннисной ассоциации (WTA), а чемпионкой, кстати, стала первая на тот момент ракетка мира сербка Елена Янкович.

Другое дело, что 25-летняя украинка едва ли изо всех сил стремилась продлить свое пребывание в Москве до воскресенья, когда пройдут оба финала. Ведь на итоговый турнир сезона в Шэньчжэне, который Элина Свитолина выиграла в прошлом году, она уже попала. Так что, скорее всего, перед ней сейчас стояла задача получить игровую практику и лишь при удачном стечении обстоятельств попробовать совместить приятное с полезным — защитить некоторую часть из 1500 рейтинговых очков, полученных за победу на WTA Finals 12 месяцев назад.

Проблема заключалась в том, что средний уровень участниц Кубка Кремля очень высокий, и даже среди тех теннисисток, которые не попали в число сеяных, есть сильные соперницы. На одну из них Свитолина в стартовом для себя матче второго круга и попала. Доставшаяся ей россиянка Вероника Кудерметова проводит свой лучший сезон, на Roland Garros обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролину Возняцки, а недавно в Ухане — замыкавшую на тот момент первую десятку швейцарку Белинду Бенчич.

Несмотря на изящное сложение, Кудерметова, занимающая в рейтинге 42-е место, умеет сильно подавать и обладает довольно резкими ударами с задней линии.

Правда, стабильности 22-летней российской теннисистке хватает не всегда, поэтому неудивительно, что, выиграв первый сет со счетом 6:2, она во второй партии зацепила лишь один гейм. В начале решающего сета Свитолина повела 2:0, после чего соперницы еще четыре раза брали чужие подачи. Однако три из этих брейков оказались на счету Кудерметовой, которая в итоге и победила — 6:2, 1:6, 7:5 за 2 часа 2 минуты. Таким образом, молодая москвичка, которую тренирует ее муж Сергей Демехин, работавший в свое время с Верой Звонаревой, не потеряла шансов стать первой ракеткой России по итогам года.

Тем временем, несмотря на поражение Свитолиной, в сетке Кубка Кремля еще остались элитные теннисистки. Это 8-я и 10-я ракетки мира Кики Бертенс и Белинда Бенчич, оспаривающие последнюю свободную путевку на WTA Finals. Бертенс после тяжелой победы над эстонкой Кайей Канепи, одержанной в четверг, встретится в четвертьфинале с Кристиной Младенович из Франции, а Бенчич сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Напомним, что голландка и швейцарка оказались в одной и той же нижней половине сетки, а для попадания в Шэньчжэнь каждой из них требуется выйти в финал.

Евгений Федяков