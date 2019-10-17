Сети поредели

Одна из двух крупных розничных сетей Удмуртии - «Ижтрейдинг», которая также работает по франшизе Spar, закрыла несколько супермаркетов в Ижевске и начала распродавать складские и торговые площади. Эксперты говорят о возможном уходе сети либо о значительном сокращении ее присутствия. Ранее у компании возникли финансовые проблемы, в августе счета торговой сети были заблокированы. Уральский банк реконструкции и развития намерен требовать банкротства ООО. Высвобождаемые площади, по данным источника “Ъ-Удмуртия”, может занять X5 Retail Group.

На данный момент уже не работают супермаркеты в ТЦ «Аврора Парк», «Платформа» по ул. 9-е Января, ТЦ «Сигма» и по некоторым другим адресам. На остальных объектах сети отмечается сокращение товарного ряда и полупустые полки в магазинах. На официальном сайте доставки продуктов из Spar в Ижевске сообщается, что интернет-магазин закрыт. На интернет-сервисе «Авито» с апреля появились объявления о продаже торговых, складских и офисных помещений «Ижтрейдинга».

По данным СПАРК-Интерфакс, 11 октября Уральский банк реконструкции и развития сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании несостоятельным ООО «Ижтрейдинг». Помимо данного юридического лица, договоры с поставщиками заключались и через другие организационные формы, аффилированные с торговой группой. Среди них есть компании, имеющие свыше сотни арбитражных дел, часть из которых связана с неисполнением обязательств по договорам поставки товаров. Кроме того, УБРиР уведомил о намерении подать иск о банкротстве ИП Валерия Волкова, который часто выступал в качестве контрагента со стороны торговой сети, и ООО «Милан», директором которого является предприниматель.

Всего в Удмуртии было 90 магазинов торговой сети «Ижтрейдинг», включая несколько точек Spar. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ижтрейдинг» зарегистрировано в 2005 году. Уставный капитал компании равен 500 тыс. руб. Выручка в 2018 году составила свыше 274 млн руб., чистый убыток — 485 тыс. руб. Директором и владелицей 100% доли уставного капитала ООО «Ижтрейдинг» является Лариса Шауберт.

В самой торговой группе «Ижтрейдинг» ситуацию не комментируют. Финансовый директор компании Дмитрий Мельников отказался говорить на эту тему. Управляющий ТЦ «Сигма», в котором располагается один из супермаркетовSpar, Сергей Жданов сообщил о закрытии данной точки. «Пока идет процесс переговоров и преждевременно что-то комментировать. Могу одно подтвердить, что вместо них будет другая федеральная сеть»,— указал господин Жданов.

В настоящее время на рынке продуктового ритейла в Удмуртии продолжает работу еще одна местная сеть, — «Гастроном». Ранее в Удмуртии прекратили существование некогда крупные игроки, как «Айкай», «Вкусный дом», «Индустриальная» и «Столичный». В последнее время активную экспансию в Удмуртии ведут федеральные сети, ТАКИЕ как X5, «Лента» и «Магнит».

Источник на рынке ритейла Ижевска сообщил, что часть магазинов сети «Ижтрейдинг» может перейти к X5 Retail Group. При этом совсем уходить с рынка ижевская торговая сеть не собирается и планирует сохранить некоторое количество магазинов. Собеседник издания назвал возможной причиной возникшие проблемы с одним из банков, который решил закрыть для сети предоставленную ранее кредитную линию.

В пресс-службе X5 Retail Group не ответили на вопрос, поступало ли компании предложение от «Ижтрейдинга» по приобретению магазинов, отметив лишь, что X5 придерживается принципов «умного» роста во всех регионах присутствия.

В пресс-службе«Магнита»на запрос “Ъ-Удмуртия” сообщили, что не раскрывают свои намерения по развитию их сети в республике. Директор по связям с общественностью и государственным органами сети «Лента» Мария Филиппова подчеркнула, что планов по расширению присутствия в Удмуртии у компании не имеется.

Эксперты напомнили, что проблемы у сети были еще в 2014 году при открытии Spar в Удмуртии. Из-за кризиса в стране оно затянулось почти на полгода. Кроме того, в 2016 году произошел пожар на складе «Ижтрейдинга», убытки от которого составили 72 млн руб. без учета компенсаций пострадавшим,отметил партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев.

По его словам, поставщики сети «Ижтрейдинг» отмечали, что происходила задержка оплат, а в августе этого года стало известно, что счета торговой сети заблокированы и ведется взыскание средств. «Еще одним фактором закрытия "Ижтрейдинга" можно назвать уменьшение доходов населения Удмуртии, начиная с 2016 года в среднем на 2,5%. Покупатели все чаще выбирают проверенные супермаркеты, каковыми являются "Магнит" — 241 торговая точка в Удмуртии и "Пятерочка" — 188 точек. А к недавно появившимся торговым сетям и магазинам интерес возникает лишь временный, как например, к магазину "Светофор"»,— добавил господин Шеховцев.

Юлия Вахрушева