«ВКонтакте» впервые за два года обновила дизайн мобильного приложения

Российская социальная сеть «ВКонтакте» представила редизайн своего мобильного приложения. Доступ к нему можно получить, отсканировав QR-код на рекламных материалах соцсети на улицах, в бизнес- и торговых центрах, а также на сеансах в кино. В прошлый раз соцсеть обновляла мобильное приложение осенью 2017 года.

В новой версии кнопку «Интересное» перенесли на вкладку с основной лентой, туда же перешла кнопка с уведомлениями. На место вкладки «Интересное» пришла вкладка «Обзор», через которую можно получить доступ к музыке, видео и другим сервисам. На место кнопки уведомлений пришла вкладка с друзьями.

Для доступа к новому дизайну должна быть установлена последняя версия приложения. «ВКонтакте» не уточняет, когда на новый дизайн перейдут все пользователи.

Евгений Федуненко