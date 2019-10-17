Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы. В пояснительной записке отмечается, что выезд могут ограничить экс-сотрудникам ФСБ только, если «они были осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».

Как сообщается на сайте Госдумы, необходимость таких ограничений вызвана тем, что экс-сотрудникам ФСБ может грозить опасность со стороны иностранных спецслужб. Соавтор законопроекта, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), отметил «участившиеся случаи откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и находящихся за рубежом наших граждан». По его мнению, активно склоняют к сотрудничеству бывших сотрудников ФСБ грузинские и украинские спецслужбы.

Напомним, ранее один из авторов законопроекта, депутат Эрнест Валеев сообщал, что инициативу предложила сама ФСБ. На данный момент, согласно законодательству, право сотрудников органов безопасности на выезд из страны может быть ограничено в период прохождения военной службы.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России».