Прожиточный минимум в Петербурге остался на прежнем уровне

Прожиточный минимум в Петербурге в III квартале текущего года не изменится и составит 11 465 рублей 30 копеек в расчете на душу населения. Проект соответствующего постановления городского правительства размещен на сайте Смольного.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум по-прежнему составит 12, 584 руб. 30 коп., для находящихся на пенсии — 9303 руб. 80 коп., для детей — 11 176 руб. 20 коп.

Напомним, что в последний раз прожиточный минимум в Петербурге повышался по итогам I квартала 2019 года.