Прожиточный минимум в Петербурге повысился на 2,7%

Величина прожиточного минимума на душу населения в Петербурге за первый квартал текущего года составила 11363,0 рубля. Таким образом, прожиточный минимум для жителя города увеличился по сравнению с предыдущим показателем на 2,79%. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

В Ленинградской области величина прожиточного минимума за этот же период времени составила 10388 руб.

Напомним, в марте прожиточный минимум в Петербурге повысился на 34 рубля. Тогда он составлял в городе 11 055 руб. 20 коп.