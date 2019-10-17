Минтранс предложил расширить запретные для навигации участки в Керченском проливе

Минтранс выступил за расширение зоны в Керченском проливе, где запрещено плавать кораблям. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно тексту проекта, исключения для навигации сделаны для кораблей Росгвардии, ВМФ, погранслужбы и судов, обслуживающих Крымский мост.

«Проект приказа разработан в целях обеспечения безопасности в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Зоны предложено расширить в акватории пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла, а также участок рядом с Керченским полуостровом (полуостровом Крым).

Минтранс добавил, что изменения не потребует дополнительных средств из бюджета.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября 2019-го моряков вернули на Украину в рамках обмена заключенными с Россией.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ”.