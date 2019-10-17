Ушла в отставку председатель комитета по общественным отношениям администрации Саратова

Председатель комитета администрации Саратова по общественным отношениям, анализу и информации Наталья Нефедова написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, в 18 октября обязанности главы комитета, занимающегося вопросами идеологии, будет исполнять заместители председателя Светлана Мусафирова.

Наталья Нефедова проработала в должности председателя комитета по общественным отношениям с октября 2017 года.

Сергей Петунин