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Пресс-релиз

Ушла в отставку председатель комитета по общественным отношениям администрации Саратова

Председатель комитета администрации Саратова по общественным отношениям, анализу и информации Наталья Нефедова написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, в 18 октября обязанности главы комитета, занимающегося вопросами идеологии, будет исполнять заместители председателя Светлана Мусафирова.

Наталья Нефедова проработала в должности председателя комитета по общественным отношениям с октября 2017 года.

Сергей Петунин


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