Саратовский облизбирком утвердил нового председателя

Избирательная комиссия Саратовской области поддержала кандидатуру Ирины Романовой на посту председателя облизбиркома. За нее проголосовали 13 из 14 членов комиссии.

Госпожа Романова поблагодарила коллег за поддержку, а также отметила, что уже написала заявление о приостановлении членства в «Единой России» (Ирина Романова - член регионального политсовета партии).

Напомним, в среду ЦИК России единогласно назначил госпожу Романову членом саратовского облизбиркома, после чего рекомендовал ее к избранию председателем региональной комиссии.

Подробности читайте в материале “Ъ-Средняя Волга” «Комиссию позвали на урок».

Сергей Петунин